به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جلسه شورای کشاورزی شهرستان بیجار با حضور علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار در مجلس و جمعی از مسئولان بخش کشاورزی برگزار شد.

در این نشست مسائل مربوط به تأمین نهاده‌ها، آب، برق، سوخت و تسهیلات بانکی بررسی و بر حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مطالبات کشاورزان تأکید شد.

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وام ازدواج دانشجویان علوم پزشکی از ۱۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد

این مصوبه پس از تأیید نهایی ابلاغ خواهد شد.

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مدیرکل امور مالیاتی کردستان از صفر شدن مالیات بیش از ۲۵۲ هزار پرونده شغلی استان برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد همچنین مالیات ۸۹ درصد مؤدیان کمتر از ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده است.

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فرماندار کامیاران از اجرای سرشماری نمونه‌ای نفوس و مسکن تا پایان آبان‌ماه خبر داد و از شهروندان خواست با مأموران آمارگیری همکاری کنند. وی همچنین درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های مشکوک هشدار داد.