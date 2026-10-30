

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران جمعه ۸ آبان در شهر بانکوک تایلند نخستین تمرین خود را برگزار کرد.

باتوجه به اختلاف ۳:۳۰ ساعته و پرواز حدود ۷ ساعته ملی‌پوشان نوجوان تا بانکوک، آنها ریکاوری کردند و تمرین سبکی را پشت سر گذاشتند تا آمادگی خود را برای ادامه اردوی تایلند به دست بیاورند.

در این جلسه تمرینی، بازیکنان ابتدا تمرین اکتیویشن داشتند و پس از گذراندن یک تمرین پرنشاط و چالشی، تمرین را با تنیس فوتبال به پایان رساندند.

ارمغان احمدی سرمربی تیم ملی نوجوانان در ابتدای این جلسه تمرینی، دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و بر لزوم تمرکز و جدیت در ادامه مسیر تاکید کرد. بازیکنان هم پس از این صحبت‌ها حلقه اتحاد زدند و هم‌قسم شدند.