به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در قلب سنندج دارالاحسان همچنان روایتگر دو قرن ایمان و تاریخ است.

مسجدی که به دستور امان‌الله‌خان اردلان و در دوران فتحعلی‌شاه قاجار بنا شد.

از کاشی‌کاری‌های هفت‌رنگ و کتیبه‌های قرآنی تا خطاطی تمام ۳۰ جزء قرآن کریم بر دیوارهای شبستان، هر گوشه این بنا جلوه‌ای از هنر و ایمان را به تصویر می‌کشد.

اینجا سال‌ها محل آموزش علوم دینی و برگزاری محافل مذهبی بوده و امروز هم همچنان میزبان مردم است.

دارالاحسان تنها یک مسجد نیست بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی سنندج است که پس از دو قرن همچنان زنده و پابرجاست.