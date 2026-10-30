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مسجد جامع سنندج یادگار باشکوه دوره قاجار، بیش از دو قرن است که روایتگر تاریخ، فرهنگ و معنویت مردم کردستان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در قلب سنندج دارالاحسان همچنان روایتگر دو قرن ایمان و تاریخ است.
مسجدی که به دستور اماناللهخان اردلان و در دوران فتحعلیشاه قاجار بنا شد.
از کاشیکاریهای هفترنگ و کتیبههای قرآنی تا خطاطی تمام ۳۰ جزء قرآن کریم بر دیوارهای شبستان، هر گوشه این بنا جلوهای از هنر و ایمان را به تصویر میکشد.
اینجا سالها محل آموزش علوم دینی و برگزاری محافل مذهبی بوده و امروز هم همچنان میزبان مردم است.
دارالاحسان تنها یک مسجد نیست بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی سنندج است که پس از دو قرن همچنان زنده و پابرجاست.