ستایش حسینی والیبالیست استان سمنان، به تیم لیگ برتری والیبال بانوان شاهین بندر عامری پیوست.

ورود والیبالیست شاهرودی به لیگ برتر بانوان

ورود والیبالیست شاهرودی به لیگ برتر بانوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ستایش حسینی والیبالیست اهل شاهرود در ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال زنان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ قرار داشت.

رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از ۳۰ مرداد تا هشتم شهریور در چین با حضور ۱۲ تیم برگزار شد.

تیم ملی بانوان ایران با عضویت ستایش حسینی در مسابقات قهرمانی آسیا مقام چهارم را از آن خود کرد.