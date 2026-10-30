به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان رضوی گفت: همایش چند هزار نفری پیاده روی امروز با حضور پرشور و پرنشاط خانواده‌ های مشهدی برگزار شد و شرکت کنندگان مسیر میدان مجیدیه تا بیمارستان ناظران را پیاده طی کردند.

امیر رضا آذریان با بیان ابنکه، در مراسم پایانی این همایش، مسئولان بیمارستان ناظران و متخصصان حوزه آنکولوژی، بر اهمیت پیشگیری تأکید کردند، افزود: شرکت کنندگان در این همایش، پیام مهم "پیشگیری، بهترین درمان است" را به خانه بردند.

خانم دکتر دیانی، متخصص رادیوانکولوژی نیز در این مراسم با تأکید بر نقش سبک زندگی، گفت: «فعالیت بدنی منظم (حداقل ۳۰ دقیقه در روز) در کنار تغذیه سالم، می‌ تواند تا ۳۰ درصد از ابتلا به سرطان جلوگیری کند.

دکتر دیانی تأکید کرد که انجام منظم تست‌ های غربالگری باعث می‌ شود بیش از ۹۰ درصد موارد سرطان در مراحل ابتدایی تشخیص داده شود و قابل کنترل باشند.»

ثبت رکورد ملی توسط جواد واحدی در حضور مسئولان و خانواده

در این مراسم رکورد شنای پلانک جهان توسط جواد واحدی جابجا شد.

این مراسم با حضور عادل زاده؛ نماینده ثبت رکورد کشور انجام گرفت و جواد واحدی توانست با وجود وزنه ۳۰۵ کیلوگرمی بر پشت خود، رکورد جهانی شنای پلانک را به بیش از یک دقیقه و ۵ ثانیه ارتقا دهد.

در ادامه این برنامه، از پدر جواد واحدی به پاس تربیت و پرورش این قهرمان که نام ایران را در عرصه‌ های ورزشی مطرح کرده است، تجلیل شد.

اجرای زنده آیسا حیدری؛ خواننده و انجام حرکات زیبای طناب زنی توسط ورزشکاران گروه ونداد، اجرای حرکات دفاع شخصی، کاتا، ورزش های باستانی و نواختن مارش نظامی از دیگر بخش های این همایش بود.

قرعه کشی ۵۰ دوچرخه و قرعه کشی ۹۰ فقره وام ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیون تومانی از طرف بیمارستان ناظران نیز از دیگر برنامه های این مراسم بود.