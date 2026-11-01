به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا طی ماه‌های آینده روند آزادسازی ۴۲.۶ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود را تسریع می‌کنند تا به مهار افزایش قیمت انرژی کمک کنند.

خبرگزاری بلژیکی بلگا گزارش داد که این تعهد در جریان مذاکرات وزیران انرژی کشور‌های اروپایی در لوکزامبورگ بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت.

دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که حدود نیمی از حجم نفتی که قرار است آزاد شود، گازوئیل خواهد بود.

این اقدام بخشی از ابتکار گسترده‌تر گروه هفت است که اوایل ماه جاری میلادی با هدف آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و گازوئیل اعلام شد و آژانس بین‌المللی انرژی هماهنگی اجرای آن را بر عهده دارد.

با این حال، سهم اتحادیه اروپا از این طرح تنها معادل حدود چهار روز مصرف انرژی در سراسر این اتحادیه است؛ موضوعی که درباره میزان تأثیرگذاری احتمالی این اقدام بر قیمت‌ها تردید‌هایی ایجاد کرده است.

یورگنسن گفت: «ما آثار و پیامد‌های این اقدام را زیر نظر خواهیم گرفت.»

این کمیسر اروپایی هشدار داد که جنگ در خاورمیانه ممکن است باعث شود قیمت گاز و گازوئیل در تمام طول فصل زمستان همچنان بالا باقی بماند.

وی اظهار داشت: «ما انتظار نداریم که از نظر تأمین انرژی با مشکلی مواجه شویم، اما این مسئله برای افرادی که در پرداخت قبوض خود با مشکل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چندان تسلی‌بخش نیست.»

یورگنسن اذعان کرد که دولت‌ها ممکن است ناگزیر شوند برای حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر و بخش‌هایی از اقتصاد که به سوخت‌های فسیلی وابستگی دارند، کمک‌هایی در نظر بگیرند؛ با این حال، تأکید کرد که چنین اقداماتی باید «موقت» و «هدفمند» باشند.

وی همچنین تأکید کرد که تسریع روند گذار سبز و کاهش وابستگی به نفت و گاز، راهکاری پایدارتر برای مقابله با هزینه‌های بالای انرژی خواهد بود.

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا همچنین روز چهارشنبه با نمایندگان پالایشگاه‌های اروپایی دیدار کرد تا راهکار‌های افزایش تولید را مورد بررسی قرار دهد.