مسئول بسیج دانش‌آموزی از اجرای بیش از ۲۰ عنوان برنامه فرهنگی، تربیتی، بصیرتی و مهارتی در هزار مدرسه استان خبر داد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان، با تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی گفت: امسال بیش از ۲۰ عنوان برنامه فرهنگی، تربیتی، بصیرتی و مهارتی در یک هزار مدرسه استان اجرا می‌شود.

سرهنگ روح‌الله نوروزی، با اشاره به فرارسیدن هشتم آبان‌ماه، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، اظهار کرد: آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی با سالروز شهادت این نوجوان شهید، فرصتی برای تبیین جایگاه نوجوانان در دفاع از ارزش‌ها و معرفی الگو‌های اثرگذار به نسل جدید است.

مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه شهید فهمیده به الگویی فراتر از مرز‌های جغرافیایی ایران تبدیل شده است، افزود: حتی نوجوانان فلسطینی نیز از شهید محمدحسین فهمیده به‌عنوان الگوی خود یاد کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده تأثیرگذاری این شهید در میان نوجوانان مبارز جهان است.

سرهنگ نوروزی با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز انقلاب اسلامی در سطح کشور، به شهدای دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: هشت شهید دانش‌آموز استان زنجان در جنگ اخیر، از جمله الگو‌های زنده و ملموسی هستند که نوجوانان امروز می‌توانند با شناخت زندگی، منش و مسیر آنان، راه شهدا را بهتر درک کنند.

وی با اشاره به فعالیت بسیج دانش‌آموزی در یک هزار مدرسه استان زنجان، تصریح کرد: این ظرفیت، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های متنوع تربیتی و فرهنگی و حضور مؤثر در میان دانش‌آموزان فراهم کرده است.

وی از برگزاری تجمع‌های دانش‌آموزی در ۱۰ آبان ماه در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: در هر منطقه دست‌کم یک تجمع برگزار می‌شود و دانش‌آموزان با حضور در میدان، موضع خود را در برابر دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی اعلام می‌کنند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به هجمه‌های رسانه‌ای و شناختی علیه نوجوانان اظهار کرد: دشمن با استفاده از ابزار‌های مختلف، به‌ویژه فضای مجازی و رسانه‌ها، درصدد تأثیرگذاری بر افکار و باور‌های نسل نوجوان است.

سرهنگ نوروزی افزود: در همین راستا، نشست‌های تبیینی و روشنگری با حضور هادیان سیاسی و تبیین‌گران در مدارس استان برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان با شیوه‌های اثرگذاری دشمن و اهداف جنگ شناختی آشنا شوند.

وی با اشاره به اهمیت اردو‌های راهیان نور بیان کرد: حدود ۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز استان زنجان در قالب کاروان‌های مختلف به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند تا از نزدیک با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و سبک زندگی شهدا آشنا شوند.

سرهنگ نوروزی با بیان اینکه حضور در مناطق عملیاتی می‌تواند نقش مهمی در تربیت نسل نوجوان داشته باشد، ابراز امیدواری کرد: این اردو‌ها با تقویت روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و تاب‌آوری دانش‌آموزان، زمینه آشنایی بیشتر آنان با الگو‌های شهدا را فراهم کند.

وی از اجرای طرح «هر مدرسه، یک روایت» خبر داد و گفت: در این طرح، دانش‌آموزان به‌عنوان خبرنگاران مدرسه فعالیت می‌کنند و با تولید محتوا و گزارش، برنامه‌ها و فعالیت‌های مدرسه خود را بازتاب می‌دهند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان زنجان با اشاره به اجرای طرح «هر مدرسه، یک خدمت» افزود: گروه‌های جهادی دانش‌آموزی در مدارس خدماتی ارائه می‌کنند که یکی از محور‌های مهم آن، طرح «نمازخانه‌های بهشتی» باهدف رفع مشکلات نمازخانه‌های مدارس و آماده‌سازی این فضا‌ها برای اقامه نماز است.

سرهنگ نوروزی همچنین از اجرای طرح «لاله‌های روشن» خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح، یادواره شهدای دانش‌آموز در مدارس برگزار می‌شود و تلاش بر این است که خود دانش‌آموزان مدیریت و اجرای برنامه‌ها را بر عهده بگیرند.

وی تأکید کرد: محوریت دادن به دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌ها، زمینه تقویت مهارت‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی و مسئولیت‌پذیری آنان را فراهم می‌کند و می‌تواند در تربیت مدیران توانمند برای آینده کشور مؤثر باشد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان در پایان از اجرای پویش «هم‌کلاسی شهیدم» خبر داد و گفت: در این پویش، دانش‌آموزان به روایت زندگی و خاطرات شهدای دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای اخیر از مدارس خود، می‌پردازند و با تولید کلیپ و محتوای رسانه‌ای، یاد و خاطره این شهدا را زنده نگه می‌دارند.

سرهنگ نوروزی خاطرنشان کرد: برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی با محوریت حضور فعال دانش‌آموزان و باهدف تقویت هویت دینی و انقلابی، افزایش آگاهی و پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری در مدارس استان اجرا خواهد شد.