به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره؛ جنبش حماس اعلام کرد؛ کوچ اجباری و تخریب خانه‌ ها در الخلیل، تجاوزی سازمان‌ یافته برای هدف قرار دادن حضور فلسطینی هاست و به اقدام فوری جامعه جهانی نیاز دارد. محاصره الخلیل و مجبور کردن صدها خانواده به آوارگی، تشدید خطرناک سیاست مجازات جمعی فلسطینی‌ هاست.

در بیانیه حماس آمده است: تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی علیه شهر الخلیل و شهرها و مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی، تشدید خطرناکی در سیاست مجازات جمعی است که رژیم اشغالگر علیه ملت ما در پیش گرفته و تلاشی مأیوسانه برای درهم شکستن اراده و مقاومت آنان در سرزمینشان به شمار می‌رود.

در این بیانیه خاطرنشان شد: تأکید می‌کنیم که عملیات تخریب و ویرانگری که نیروهای اشغالگر انجام می‌دهند، نه امنیتی برای این رژیم به ارمغان خواهد آورد و نه به آن مشروعیت خواهد بخشید؛ بلکه بر عزم ملت ما برای پایبندی به حقوق ملی خود و دفاع از سرزمین و مقدساتشان خواهد افزود.

در این بیانیه همچنین تصریح شد از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوقی و بشردوستانه می‌خواهیم که مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند و برای توقف فوری این تجاوزات اقدام کنند.