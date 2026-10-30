به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،قهرمان شدن همیشه به سال‌ها تجربه و سالخوردگی نیاز ندارد؛ گاهی یک نوجوان با قلبی سرشار از شجاعت و عشق به وطن، چنان حماسه‌ای می‌آفریند که نامش برای همیشه در حافظه یک ملت ثبت می‌شود.

به مناسبت هشتم آبان، روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، مجموعه‌ای از کتاب‌ها به روایت زندگی و رشادت نوجوانان شهید ایران اختصاص یافته است؛ آثاری که تلاش می‌کنند قصه قهرمانانی، چون حسین فهمیده، بهنام محمدی، مرحمت بالازاده و علی لندی را به نسل امروز معرفی کنند.

سید محدثه طباطبایی، نویسنده این مجموعه کتاب‌ها، با بازخوانی زندگی این نوجوانان، پنجره‌ای به دنیای فداکاری، شجاعت و مسئولیت‌پذیری آنان گشوده است؛ روایت‌هایی که فراتر از صفحات کتاب، می‌توانند الهام‌بخش نوجوانان امروز باشند.

این کتاب‌ها یادآور حقیقتی ماندگارند: قهرمانی به سن و سال نیست؛ گاهی یک تصمیم بزرگ از قلبی نوجوان برمی‌خیزد و به روایتی جاودانه در تاریخ تبدیل می‌شود.