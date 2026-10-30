مدیرکل شیلات خوزستان از پیش‌بینی اشتغال‌زایی ۶ هزار نفری در بخش شیلات هندیجان خبر داد و توسعه زیرساخت‌های آبزی‌پروری اجرای طرح‌های جدید تولیدی و تربیت نیروی انسانی متخصص را از برنامه‌های مهم این اداره کل برای رونق اقتصادی این شهرستان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشریف موسوی در حاشیه جشنواره برداشت میگو در مجتمع ۳۹۵ هکتاری هندیجان و در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های مناطق ساحلی استان در حوزه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: در مناطق ساحلی خوزستان حدود یک میلیون نفر جمعیت سکونت دارند و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای این جمعیت مسئولیتی مهم و ضروری است.

وی هندیجان را یکی از مناطق مستعد برای توسعه اقتصاد دریامحور دانست و افزود: مجتمع پرورش میگوی ۱۱۱۱ هکتاری این شهرستان سال آینده وارد مدار تولید خواهد شد و امیدواریم با حمایت و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی امکان توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در سایت ۱۳ هزار هکتاری نیز فراهم شود.

موسوی همچنین به برنامه اجرای طرح‌های جدید تولیدی اشاره کرد و ادامه داد: طرح ۴۵۰ هزار هکتاری با استفاده از روش‌های نوین پرورش سال آینده کلنگ‌زنی خواهد شد که اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در استان خواهد داشت.

مدیرکل شیلات خوزستان استقرار معاونت آبزیان آب شور شیلات خوزستان در شهرستان هندیجان را از دیگر برنامه‌های این اداره کل برشمرد و این اقدام را گامی در راستای تقویت مدیریت تخصصی و پشتیبانی از فعالیت‌های آبزی‌پروری منطقه عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه آموزش‌های تخصصی را لازمه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این بخش دانست و تصریح کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تاکنون در شهرستان‌های اهواز، شوشتر، آبادان و خرمشهر هنرستان شیلاتی راه‌اندازی شده و ایجاد هنرستانی با همین رویکرد در هندیجان نیز با هدف تربیت نیروهای فنی و متخصص در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل شیلات خوزستان در پایان با اشاره به ظرفیت طرح‌های پیش‌بینی‌شده چشم‌انداز اشتغال‌زایی در بخش شیلات شهرستان هندیجان را حدود ۶ هزار نفر ارزیابی کرد.