تیم ملی هندبال مردان ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه، با نتیجه ۲۷ - ۲۴ مقابل میزبانش به برتری رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال مردان ایران که برای برپایی اردوی آماده‌سازی و برگزاری سه دیدار دوستانه به ترکیه سفر کرده است، جمعه ۸ آبان در نخستین بازی تدارکاتی خود مقابل تیم ملی این کشور به میدان رفت.

شاگردان نناد کلاییچ در این دیدار با ارائه نمایشی برتر از نظر فنی و بهره‌گیری مناسب از موقعیت‌های گلزنی، موفق شدند میزبان خود را با نتیجه ۲۷ - ۲۴ شکست دهند و نخستین پیروزی خود در اردوی ترکیه را به ثبت برسانند.

ملی‌پوشان هندبال ایران در ادامه این اردو، خود را برای دومین دیدار دوستانه مقابل تیم ملی ترکیه آماده خواهند کرد.