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معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از اجرای عملیات امحاء مهمات عملنکرده بهجامانده از جنگ رمضان در اطراف شهر اهواز از شنبه ۹ آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولیالله حیاتی گفت: عملیات امحاء مهمات عملنکرده بهجامانده از جنگ رمضان در اطراف شهر اهواز از روز شنبه ۹ آبانماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۲ ظهر آغاز شده و به مدت سه روز، هر روز در همین ساعت انجام خواهد شد.
او تأکید کرد: انفجارها در چارچوب عملیات کنترلشده صورت میگیرد و شهروندان نگرانی بابت آن نداشته باشند.
حیاتی اظهار داشت: از شهروندان درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، به اطلاعیههای رسمی توجه کنند.