به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی گفت: عملیات امحاء مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از جنگ رمضان در اطراف شهر اهواز از روز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۲ ظهر آغاز شده و به مدت سه روز، هر روز در همین ساعت انجام خواهد شد.

او تأکید کرد: انفجارها در چارچوب عملیات کنترل‌شده صورت می‌گیرد و شهروندان نگرانی بابت آن نداشته باشند.

حیاتی اظهار داشت: از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به اطلاعیه‌های رسمی توجه کنند.