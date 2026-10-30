به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،دیدار تیم خیبر خرم آباد و سپاهان اصفهان در هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، ساعت ۱۷ و ۳۰ روز جمعه هشتم آبان در ورزشگاه تختی خرم‌آباد و زیر بارش باران آغاز شد.

در دقیقه دوم مسابقه، محمدمهدی لطفی با ضربه سر موفق شد دروازه خیبر را باز کند تا سپاهان در همان ابتدای بازی با یک گل از میزبان پیش بیفتد.

در ادامه نیمه نخست، سپاهان کنترل جریان بازی را در اختیار داشت و با تسلط بر میدان، فرصت چندانی برای بازی‌سازی و حمله به خیبر خرم‌آباد نداد.

در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه اول، روی اشتباه دیناروند دروازه‌بان خیبر، امید نورافکن موفق شد گل دوم سپاهان را به ثمر برساند تا نیمه نخست این دیدار با برتری ۲ بر صفر نماینده اصفهان به پایان برسد.

با شروع نیمه دوم، بازی در میانه میدان دنبال شد اما در دقیقه ۸۲ مسابقه، مهرداد قنبری پس از بازبینی صحنه توسط داور و استفاده از کمک‌داور ویدیویی( VAR)، با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا خیبر ادامه بازی را ۱۰ نفره دنبال کند.

در دقیقه ۸۷، امیرحسین فارسی موفق شد یکی از گل‌های خورده خیبر را جبران کند تا اختلاف به حداقل برسد.

داور مسابقه هفت دقیقه وقت تلف‌شده برای نیمه دوم در نظر گرفت و بازی در دقایق پایانی با هیجان و حملات دو تیم دنبال شد.

با وجود تلاش بازیکنان خیبر برای جبران نتیجه در دقایق پایانی، این مسابقه با همان نتیجه ۲ بر یک به سود سپاهان به پایان رسید و تلاش میزبان برای فرار از شکست خانگی ثمری نداشت.

محمدرضا دیناروند، عرفان قهرمانی، فردین یوسفی، عیسی مرادی، مسعود محبی، حمید حاجی‌آقایی، سجاد دانایی، علی خانزادی، امیرحسین فارسی، ابوذر صفرزاده و اسماعیل بابایی یاران فراز کمالوند در این دیدار بودند.

در آن سوی میدان سیدحسین حسینی، امین حزباوی، هادی محمدی، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، آرش رضاوند، عارف حاجی‌عیدی، آریا یوسفی، مهدی لیموچی، محمدمهدی لطفی و کسری طاهری یاران محرم نویدکیا بودند.

قضاوت این دیدار بر عهده کوپال ناظمی بود و امیرمحمد داودزاده و مرتضی یوسف‌شهریاری به عنوان کمک‌داوران اول و دوم، محمدعلی صلاحی داور چهارم، سعادت باغبانی ناظر داوری، علی سام داور VAR و میثم عباسی‌پور داور AVAR این مسابقه اورا همراهی کردند.

پیش از آغاز دیدار هفته یازدهم، سپاهان با ۲۰ امتیاز از ۱۰ بازی در رتبه دوم قرار داشت و خیبر با ۱۴ امتیاز از ۱۰ بازی، در جایگاه هفتم جدول ایستاده بود.

همچنین خیبر در هفته دوازدهم لیگ برتر، شنبه ۱۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف تراکتور تبریز می‌رود و سپاهان نیز جمعه ۱۵ آبان ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود.