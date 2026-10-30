بازگشت ۴۱۶ میلیون ریال وجه سرقتشده به حساب مالباخته در کوهسرخ خراسان رضوی
۴۱۶ میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده با یک لینک به عنوان عکس یادگاری به حساب مالباخته در کوهسرخ خراسان رضوی بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
سرهنگ مهدی قاسمی، فرمانده انتظامی شهرستان کوهسرخ گغت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی، پی گیری موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای تخصصی و فنی کارشناسان پلیس نشان داد که برداشت غیرمجاز از حساب شاکی پس از نصب یک بدافزار با عنوان عکس یادگاری روی تلفن همراه وی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، بررسی گردش حساب و شناسایی حسابهای مقصد، موفق شدند ۴۱۶ میلیون ریال از وجوه سرقتشده را مسدود و با هماهنگی قضایی به حساب مالباخته بازگردانند.
سرهنگ قاسمی با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان اصلی این برداشت غیرمجاز، به شهروندان توصیه کرد: از نصب برنامههای ناشناس و دریافت نرمافزار از منابع غیرمعتبر خودداری و برای دانلود برنامهها صرفاً از بسترهای معتبر استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان باید از کلیک روی لینکهای مشکوک و اعطای دسترسیهای غیرضروری به برنامهها پرهیز کنند و در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود، بلافاصله موضوع را از طریق بانک و مراجع انتظامی پی گیری کنند.