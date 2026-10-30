۴۱۶ میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده با یک لینک به عنوان عکس یادگاری به حساب مالباخته در کوهسرخ خراسان رضوی بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی سرهنگ مهدی قاسمی، فرمانده انتظامی شهرستان کوهسرخ گغت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام برداشت غیرمجاز یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی، پی گیری موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و فنی کارشناسان پلیس نشان داد که برداشت غیرمجاز از حساب شاکی پس از نصب یک بدافزار با عنوان عکس یادگاری روی تلفن همراه وی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، بررسی گردش حساب و شناسایی حساب‌های مقصد، موفق شدند ۴۱۶ میلیون ریال از وجوه سرقت‌شده را مسدود و با هماهنگی قضایی به حساب مالباخته بازگردانند.

سرهنگ قاسمی با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان اصلی این برداشت غیرمجاز، به شهروندان توصیه کرد: از نصب برنامه‌های ناشناس و دریافت نرم‌افزار از منابع غیرمعتبر خودداری و برای دانلود برنامه‌ها صرفاً از بستر‌های معتبر استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان باید از کلیک روی لینک‌های مشکوک و اعطای دسترسی‌های غیرضروری به برنامه‌ها پرهیز کنند و در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود، بلافاصله موضوع را از طریق بانک و مراجع انتظامی پی گیری کنند.