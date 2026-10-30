مادرشهید رحمان روحی، نخستین شهید شهر کلات نادری به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی حاجیه‌بی‌بی اقدس کلاتی، مادر شهید والامقام رحمان روحی، نخستین شهید شهر کلات نادری، پس از سال‌ها صبر و بردباری دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

شهید رحمان روحی متولد هزار و سیصد و‌چهل در دوران دفاع مقدس به‌عنوان سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران در جبهه‌های نبرد حضور یافت و چهاردهم دی‌ماه سال ۱۳۵۹ در منطقه گیلان‌غرب، بر اثر اصابت ترکش به پا و پهلو، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید در زادگاهش، شهر کلات نادری، به خاک سپرده شده است.

مردم شهیدپرور شهرستان کلات با بدرقه پیکر این مادر فداکار، بار دیگر یاد و خاطره شهیدان و خانواده‌های ایثارگر را گرامی داشتند.