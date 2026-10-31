معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان از بلاتکلیفی توافقنامه تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی به دلیل موانع حقوقی و طی نشدن مراحل قانونی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با تشریح آخرین وضعیت توافقنامه تردد خودرو‌های منطقه آزاد انزلی در استان، گفت: اجرای این توافقنامه به دلیل طی نشدن مراحل قانونی و بررسی‌های حقوقی در سطح ملی، تاکنون محقق نشده است.

نرگس مرادخانی اظهار کرد: ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری، توافقنامه‌ای چهارجانبه میان استانداران زنجان و گیلان، معاون اقتصادی وزارت کشور و فرماندهی وقت نیروی انتظامی برای تردد خودرو‌های منطقه آزاد انزلی در استان زنجان منعقد شد. اجرای نهایی این توافقنامه مستلزم تصویب هیئت وزیران و تأیید هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: این توافقنامه در مرحله بررسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با اعتراض و شکایت برخی خودروسازان داخلی مواجه شد و به دلیل مسائل و تفاسیر حقوقی مطرح‌شده، تاکنون نظر نهایی این معاونت برای طرح در هیئت وزیران ارسال نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به پیگیری‌های استاندار، از جمله گفت‌و‌گو با معاون اول رئیس‌جمهور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، تصریح کرد: با وجود این پیگیری‌ها، توافقنامه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. استان قزوین نیز به دلایل مشابه موفق به اجرای این مصوبه نشده است.

مرادخانی با اشاره به درخواست استان‌های زنجان و قزوین برای بهره‌مندی از امکان تردد خودرو‌های منطقه آزاد انزلی، به دلیل همجواری با استان گیلان، گفت: پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف توافقنامه ادامه دارد و انتظار می‌رود نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، در این مسیر همراهی کنند.

وی همچنین ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر تمایل نداشتن استان زنجان به اجرای این توافقنامه را نادرست دانست و از شهروندان خواست تا زمان تعیین تکلیف نهایی موضوع، از خرید این خودرو‌ها خودداری کنند.