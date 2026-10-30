به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عمران علی‌ محمدی در جریان بازدید از دادگاه عمومی رومشکان، ضمن قدردانی از تلاش و روحیه جهادی قضات و کارکنان اداری این حوزه قضایی، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در شعب این شهرستان، هیچ‌گونه پرونده غیرمتعارف، مسن یا معوق مشاهده نشده است.

وی نبود پرونده‌های مسن و معوق را نشان‌دهنده مدیریت مناسب و تلاش مستمر مجموعه قضایی رومشکان دانست و بر استمرار این روند و رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین با اشاره به موضوع نظارت بر بازار، از اقدامات انجام‌شده برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این شهرستان خبر داد.