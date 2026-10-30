تیم فوتبال سپاهان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال مقابل میزبانش خیبر خرم آباد به برتری رسید و در صدر جدول قرار گرفت.

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، برتری سپاهان در خرم آباد و رسیدن به صدر

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، برتری سپاهان در خرم آباد و رسیدن به صدر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های خیبر خرم‌آباد و سپاهان اصفهان در ادامه بازی‌های امروز (جمعه) هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه تختی خرم‌آباد مقابل هم صف‌آرایی کردند که سپاهان با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد.

کسری طاهری دقیقه ۳ و امید نورافکن دقیقه ۴+۴۵ برای سپاهان و امیرحسین فارسی دقیقه ۸۷ برای خیبر موفق به گلزنی شدند.

در دقیقه دوم مسابقه، محمدمهدی لطفی با ضربه سر موفق شد دروازه خیبر را باز کند تا سپاهان در همان ابتدای بازی با یک گل از میزبان پیش بیفتد.

در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست، روی اشتباه دیناروند دروازه‌بان خیبر، امید نورافکن موفق شد گل دوم سپاهان را به ثمر برساند تا نیمه نخست این دیدار با برتری ۲ بر صفر نماینده اصفهان به پایان برسد.

در دقیقه ۸۲ مسابقه، مهرداد قنبری پس از بازبینی صحنه توسط داور و استفاده از کمک‌داور ویدیویی (VAR)، با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا خیبر ادامه بازی را ۱۰ نفره دنبال کند.

در دقیقه ۸۷، امیرحسین فارسی موفق شد یکی از گل‌های خورده خیبر را جبران کند تا اختلاف به حداقل برسد.

با وجود تلاش بازیکنان خیبر برای جبران نتیجه در دقایق پایانی، این مسابقه با همان نتیجه ۲ بر یک به سود سپاهان به پایان رسید و تلاش میزبان برای فرار از شکست خانگی ثمری نداشت.

شاگردان محرم نویدکیا با کسب سه امتیاز این بازی خارج از خانه، ۲۳ امتیازی شدند و با یک مسابقه بیشتر نسبت به سایر مدعیان قهرمانی، در صدر جدول قرار گرفتند. خیبر هم با ۱۴ امتیاز، در جایگاه هشتم ایستاد.