به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرگز خلیج فارس، در بخشی از بیانیه دانش آموزان بسیجی هرمزگان آمده است که ما دانش آموزان، با ۳۶ هزار شهید دانش آموز کشور و ۱۶۸ شهید دبستان شجره طیبه میناب تجدید پیمان می‌کنیم و با الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا (س) با فریاد‌های ظلم ستیزانه و نثار جان در برابر زورگویان عالم خواهیم ایستاد.

علی یگانه، مدیر ناحیه یک آموزش و پرورش بندرعباس گفت: غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه دست سازه‌های دانش آموزان بسیجی و برگزاری حلقه‌های صالحین و افزایش بصیرت داش آموزان از مهمترین برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی است.

در پایان این مراسم از رتبه‌های برتر آزمون سراسری تجلیل شد.

از ۸ آبان سالروز شهادت دانش آموز ۱۳ ساله شهید حسین فهمیده تا ۱۴ آبان به نام هفته بسیج دانش آموزی نام گذاری شده است.

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