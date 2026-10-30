اعلام داوران دیدار‌های آسیایی تراکتور، استقلال و گل‌گهر

اعلام داوران دیدار‌های آسیایی تراکتور، استقلال و گل‌گهر



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان را در لیگ نخبگان آسیا، چوی هیون جای از کره جنوبی قضاوت خواهد کرد. چانگ جونگ بیل و چیون جین هی کمک‌های او خواهند بود. این دیدار روز دوشنبه هفته آینده در ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار خواهد شد

همچنین دیدار استقلال ایران و الشمال قطر را در لیگ نخبگان آسیا، عسکر ناجافالیف از ازبکستان قضاوت خواهد کرد. باختیرخوجا شوکتوف و روسلان سرازیتدینوف کمک داوران بازی خواهند بود. این دیدار روز سه شنبه هفته آینده در ورزشگاه بصره عراق برگزار می‌گردد.

دیدار تیم های گل گهر مقابل آرکاداغ ترکمنستان در لیگ قهرمان آسیا ۲ را رازلان جوفری از مالزی سوت خواهد زد. عارف شامل و کساوا راج از مالزی نیز کمک‌های او خواهند بود.