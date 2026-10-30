به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر شبکه رادیویی قرآن گفت: ضرورت شناسایی و معرفی استعداد‌های قرآنی گیلان در رسانه ملی، مراسم اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره ملی نمایشنامه نویسی «رضوی» و چهارمین دوره جشنواره نمایشنامه و فیلم‌نامه «آیات» در آستانه اشرفیه، گلباران مزار اولین شهید دانش آموز گیلان، یادواره شهیدان شمسی پور و یادبود پدر و مادر این سه شهید در فومن و مراسم دومین سالگرد شهادت علیرضا آقاجانی از شهدای نیروی انتظامی، در روستای امیرهنده پایین آستانه اشرفیه در بسته اخبار کوتاه امروز ۸ آبان ارائه شد.