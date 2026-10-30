به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضا زبیب، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آیین رونمایی از کتاب از این ابتکار و نویسندگانی که موجب تحقق آن شدند، گفت: انتشار این گونه کتاب‌ها می‌توانند جامعه اسپانیا را با شخصیت پیامبر اسلام (ص) بیشتر آشنا کنند و به معرفی تصویری درست از پیام ایشان یاری رسانند.

وی افزود: این کار به نوبه خود به معنی ترویج فرهنگ بردباری بعنوان بخشی از سیره پیامبر اکرم (ص) و تقویت گفت‌و‌گو میان فرهنگ‌ها و ادیان به عنوان پیش نیاز اجتماعی صلح است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: اینگونه تلاش‌ها را باید از زاویه مبارزه با دین ستیزی و اسلام هراسی نیز دیده شود، زیرا متاسفانه به رغم اینکه مسیحیت نیز در کنار اسلام در فلسطین اشغالی مورد تعرض صهیونیست‌ها است، اقدامی علیه آن در غرب انجام نمی‌شود.

خوسه لوئیس آلکالا، ویراستار کتاب تأکید کرد: شخصیت پیامبر (ص)، امروز نیز همچنان زنده و الهام‌بخش است لذا پیام معنوی رسالت باید به گوش بشریت برسد.

یوسف فرناندز، اسلام شناس اسپانیایی با مرور زندگاتی پیامبر (ص) در مکه، از حضرت خدیجه (س) به‌عنوان بانویی نمونه و پیشرو در روزگار خود یاد کرد.

انتشار کتاب «پیامبر؛ حضرت محمد (ص)» در اسپانیا

عبدالسلام، استاد بنیاد اهل‌البیت (ع) تاکید کرد پیامبر (ص) شخصیتی متعلق به گذشته نیست، بلکه بعنوان کامل‌ترین انسان، امروز نیز الگوی اخلاق به شمار می‌آید.

فرمین سانچز، استاد دانشگاه، هجرت پیامبر (ص) را با هجرت حضرت ابراهیم، موسی و عیسی (ع) مقایسه و تاکید کرد همه این هجرت‌ها به ظهور شخصیت‌هایی برجسته انجامید.

میسلون کیج، مترجم و نویسنده نیز با ابراز خرسندی از اینکه در نگارش این کتاب سهمی داشته است، یادآور شد که با وجود هزاران اثر درباره پیامبر (ص)، شخصیت ایشان در هر زمان و موقعیتی الگوپذیر است و حکمت و سیره ایشان همچنان برای همگان آموزه‌هایی کاملاً زنده و کاربردی دارد.

کتاب «پیامبر؛ حضرت محمد (ص)» توسط انتشارات اسپانیایی ماندالا در مادرید منتشر شده و شامل ده مقاله در باره ابعاد گوناگون زندگانی و رسالت پیامبر اکرم (ص) است.