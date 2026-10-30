سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با عذرخواهی از هواداران این تیم به دلیل کسب نکردن پیروزی مقابل استقلال خوزستان، بر ضرورت تلاش بیشتر بازیکنان برای بهبود نتایج تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ محمد ربیعی شامگاه جمعه هشتم آبان، پس از دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان در نشست خبری گفت: با توجه به قولی که به هواداران داده بودم، از آنها عذرخواهی می‌کنم. دوست داشتم با پیروزی، هدیه‌ای به هواداران بدهیم.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای عملکرد بازیکنان افزود: بازیکنان باید بدانند در چه باشگاه بزرگی حضور دارند و برای رسیدن به نتایج بهتر، عملکرد بسیار مطلوب‌تری از خود به نمایش بگذارند.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به روند بازی اظهار داشت: در بخش عمده‌ای از مسابقه تلاش کردیم مالکیت توپ را در اختیار داشته باشیم و با پرس از جلو بازی کنیم، اما در پاس‌های پایانی و یک‌سوم هجومی موفق نبودیم و نتوانستیم از برتری نسبی خود استفاده کنیم.

ربیعی با بیان اینکه فشار روانی ناشی از جایگاه تیم در جدول بر عملکرد بازیکنان تأثیر گذاشته است، گفت: از نظر نظم تیمی نسبت به گذشته شرایط بهتری داریم و فرصت‌های کمتری به حریفان می‌دهیم، اما باید در چنین مسابقاتی باتجربه‌تر عمل کنیم و برای کسب سه امتیاز تلاش بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نقاط ضعف تیم افزود: مسیر ما ادامه دارد و باید با تلاش و آنالیز بیشتر، نقاط ضعف را برطرف و آنها را به نقاط قوت تبدیل کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بازیکنان گفت: انتظار بیشتری از بازیکنانم دارم. برخی از آنها نتوانسته‌اند از فرصت‌های به‌دست‌آمده به‌خوبی استفاده کنند و باید به سطح واقعی توانایی‌های خود بازگردند.

ربیعی درباره استفاده از بازیکنان جوان نیز اظهار داشت: در سه بازی اخیر به چند بازیکن جوان فرصت دادم، اما انتظاراتم از آنها بیشتر بود. بازیکنان باید از فرصت‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بهتر استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به کیفیت زمین ورزشگاه فولادشهر گفت: کیفیت نامناسب زمین، فوتبال بازی کردن را دشوار کرده است. این شرایط بیشتر به سود تیم‌های حریف است که با دفاع فشرده، فضا‌ها را می‌بندند. برای عبور از خطوط دفاعی حریف به گردش سریع توپ و تغییر جهت بازی نیاز داریم، اما زمین فعلی اجرای این برنامه‌ها را دشوار کرده است.

ربیعی افزود: باشگاه قول داده است زمین ورزشگاه اصلاح شود و امیدوارم این اتفاق هرچه سریع‌تر رخ دهد؛ البته این موضوع را بهانه‌ای برای نتیجه نگرفتن نمی‌دانم و معتقدم باید در هر شرایطی برای پیروزی تلاش کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حواشی سکو‌ها و شعار‌های هواداران استقلال خوزستان اشاره کرد و گفت: هواداران ذوب‌آهن مردمی نجیب و بااخلاق هستند. امروز از ابتدای مسابقه تا پایان بازی، برخی هواداران استقلال خوزستان با بلندگوی دستی علیه من شعار دادند و به من توهین کردند که از این موضوع ناراحت شدم.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق در ورزشگاه‌ها افزود: بحث من با امیر خلیفه‌اصل، سرمربی استقلال خوزستان، یا اعضای کادر فنی این تیم نیست؛ آنها افراد محترمی هستند و چندین بار نیز از من عذرخواهی کردند. معتقدم باید در همه ورزشگاه‌ها به اصول اخلاقی پایبند باشیم و به هیچ‌کس توهین نکنیم.