به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرهاد سبحانی روز جمعه در نشست با مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری طوس (از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ شستا) در استانداری اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: شناسایی و تامین زمین‌های مناسب و پیگیری اقدام‌های لازم برای اجرای این طرح‌ها در استان در دستور کار است.

وی اضافه کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند ضمن جذب سرمایه‌گذاری، به افزایش ظرفیت تولید انرژی‌های پاک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی استان اردبیل کمک کند.

در ادامه این نشست، اراضی مستعد راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در استان اردبیل و زمینه‌های همکاری‌های با شرکت سرمایه‌گذاری طوس بررسی شد و این شرکت نیز تمایل خود را برای مشارکت در ایجاد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت دست‌کم ۳۰ مگاوات اعلام کرد.

تاکنون ۶۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر همراه با برق و حرارت (CHP) در نقاط مختلف استان اردبیل وارد مدار بهره‌برداری شده و ۱۷ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۶۵ مگاوات انرژی تجدیدپذیر نیز در دست ساخت است.

نیروگاه‌های تجدیدپذیر نقش موثری در کاهش گاز‌های گلخانه‌ای و آلودگی هوا، کم کردن هزینه‌ها، کاهش وابستگی به سوخت فسیلی، تولید برق پاک در مجاورت مصرف، کاهش تلفات در بخش انتقال و توزیع برق، رفع مشکل ناترازی برق و ایجاد اشتغال دارند.

برق مورد نیاز اردبیل در حال حاضر از نیروگاه سبلان تامین می‌شود که یکی از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی یک هزار و ۴۵۰ مگاوات و تولید واقعی یک هزار و ۲۵۰ مگاوات است و ۶ واحد گازی ۱۵۹ مگاواتی و سه واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی دارد و ۲ برابر نیاز استان، برق تولید می‌کند.