امامان جمعه و خطبای شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف هرمزگان، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با بزرگداشت هفته بسیج دانش آموزی به مهمترین مسائل استان اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرگز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی، امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: ادامه جنگ تحمیلی علیه کشومان، ظلمی است که دشمنان به ملت ایران روا داشته‌اند، اما با یاری خداوند سایه شوم جنگ از کشورمان دور خواهد شد.

وی از مسئولان و مردم خواست، به محیط زیست و پوشش گیاهی شهر‌ها و روستا‌ها اهمیت دهند.

خطبه های نماز جمعه میناب

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب گفت: مهمترین دستاورد‌های مقاومت در برابر جنگ ترکیبی دشمن برآمده از حضور حماسی مردم ایران است.

خطبه های نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج دانش‌آموزی و سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: این مناسبت‌ها پیوند عمیقی با روحیه استکبارستیزی نسل جوان ایران اسلامی دارد.

خطبه های نماز جمعه رودان

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با اشاره به تهدید‌های اخیر آمریکا علیه ایران گفت: این تهدید‌ها بخشی از عملیات روانی برای پنهان کردن بن‌بست راهبردی آمریکاست.

خطبه های نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد با انتقاد از شرایط توزیع بنزین گفت: سهمیه کم بنزین برای اقشار مختلفی از جمله رانندگان، کشاورزان، صیادان و حتی معلمان و دانش آموزانی مشکل ایجاد کرده و مسئولان در این زمینه چاره اندیشی کنند.

خطبه های نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: دشمنی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی نسبت به جمهوری اسلامی و ایرانیان سرافراز با جابجایی سران آنها به پایان نمی‌رسد و ما نیز در برابر آنها ایستاده‌ایم.

خطبه های نماز جمعه اهل سنت بستک

شیخ سعدالدین صدیقی خطیب نماز جمعه اهل سنت بستک گفت: باید زندگی خود را بر پایه تلاش در راه خدا قرار دهیم و در مسیر توسعه اخلاقی زندگی حرکت کنیم.

خطبه های نماز جمعه جاسک

حجت الاسلام والمسلمین موسی شمس‌الدینی امام جمعه موقت شهرستان جاسک با اشاره به مشکلات متقاضیان مسکن ملی در شهرستان جاسک و افزایش هزینه‌ها، گفت: مسئولان برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

خطبه های نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان با گرامیداشت روز پارسیان، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی فرهنگ غنی و قدردانی از چهره‌های افتخارآفرین دانست و بر ضرورت معرفی بیشتر ظرفیت‌های این شهرستان تأکید کرد.

خطبه های نمازجمعه سیریک

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: اهمیت تنگه هرمز برای آمریکا تنها به منافع اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه اقتدار و جایگاه راهبردی ایران در این آبراه، نفوذ آمریکا را به چالش کشیده است.

خطبه های نمازجمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندر خمیر گفت: ابلاغ مرز رسمی این شهرستان فرصت بزرگ برای توسعه شهرستان است و باید اثر آن در سفره و معیشت مردم و اشتغال جوانان دیده شود.

خطبه های نماز جمعه بشاگرد

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد با گرامیداشت سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و روز نوجوان گفت: اعتماد به نسل نوجوان و شناخت منطق استکبار، دو ضرورت اساسی جامعه امروز است.

خطبه های نماز جمعه توکهور و هشتبندی

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی پورحسینی امام جمعه توکهور و هشت‌بندی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید فهمیده، این شهید نوجوان را نماد ایثار، شجاعت و بصیرت نسل جوان دانست.

خطبه های نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود شهدوستی، امام جمعه موقت هرمز، با گرامیداشت ۱۳ آبان و هفته بسیج دانش‌آموزی گفت: ایران در برابر استکبار، عقب‌نشینی نمی‌کند و هیچ امتیازی به آمریکا نمی‌دهد.

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