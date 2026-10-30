معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مربی و دبیر هیئت بدمینتون کیش در دوره تربیت مدرس مربیگری سطح ۳ کشور شرکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: سیامک احمدی، مربی و دبیر هیأت بدمینتون کیش، در دوره تربیت مدرس مربیگری سطح ۳ فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران حضور خواهد یافت.

این دوره از روز شنبه نهم آبان‌ با حضور ۹ مربی منتخب از سراسر کشور، شامل ۵ مربی مرد و ۴ مربی زن، با هدف تربیت مدرسان مربیگری، ارتقای دانش تخصصی مربیان و توسعه نظام آموزش بدمینتون در تهران آغاز می‌شود.