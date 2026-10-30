سرمربی استقلال خوزستان: ۳ امتیاز را می‌خواستیم، اما تساوی هم خوب بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: ما آمده بودیم ۳ امتیاز بگیریم، ذوب‌آهن نسبت به گذشته خیلی خوب بود و ما را تحت فشار قرار داد، به دنبال ۳ امتیاز بودیم، اما یک امتیاز هم خوب بود.

امیر خلیفه‌اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان شامگاه جمعه ۸ آبان در نشست خبری پس از دیدار با ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر اظهار داشت: بازی بسیار سختی داشتیم، از زمان حضور ربیعی، ذوب‌آهن تغییرات زیادی داشته است، بازی‌های اخیر این تیم را آنالیز کرده و نقاط ضعف و قوت ذوب‌آهن را تشخیص دادیم.

وی افزود: نیم ساعت نخست بازی خوب نبودیم چرا که شرایط محیطی سخت بود، از اهواز که کنار دریا است به جایی آمدیم که ارتفاع بالا بود؛ نیمه دوم بازی خوب بود، دو تیم می‌توانستند ۳ امتیاز را کسب کنند.

خلیفه‌اصل تصریح کرد: جایگاه ذوب‌آهن با حضور محمد ربیعی این جا نیست و امیداورم در ادامه شرایط بهتری داشته باشند.

سرمربی استقلال خوزستان گفت: ما آمده بودیم ۳ امتیاز بگیریم، ذوب‌آهن نسبت به گذشته خیلی خوب بود و ما را تحت فشار قرار داد، به دنبال ۳ امتیاز بودیم، اما یک امتیاز هم خوب بود.

وی ادامه داد: در ۲ هفته اخیر گلی دریافت نکردیم و خوب است که خطوط مختلف ما به این درک رسیدند که نباید گل بخوریم و حالا باید بتوانیم گلزنی کنیم تا پیروز شویم.

خلیفه‌اصل با بیان این که از بهنام ابوالقاسم‌پور مدیرعامل باشگاه تشکر می‌کنم که از من حمایت کرد، خاطرنشان کرد: از پیچ سخت عبور کردیم ولی هنوز باید بهتر از این نتیجه بگیرم تا در نیم‌فصل بازیکن به تیم اضافه کنیم و نتایج بهتری کسب کنیم.