به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی با بازنشر خبر دیدار خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: اشراف کامل رهبر معظم انقلاب بر مسائل مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، راهبری مقتدرانه و حکیمانه ایشان و دغدغه‌مندی نسبت به حل مشکلات مردم، عامل سرافرازی کشور و شکست دشمنان خواهد بود.

سرلشکر رضایی افزود: حلاوت نمازی که در دیدار اخیر به امامت ایشان نصیبم شد را فراموش نمی‌کنم.