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دبیر شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای بر مسائل مختلف را عامل سرافرازی ایران دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر شورای عالی امنیت ملی در فضای مجازی با بازنشر خبر دیدار خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: اشراف کامل رهبر معظم انقلاب بر مسائل مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، راهبری مقتدرانه و حکیمانه ایشان و دغدغهمندی نسبت به حل مشکلات مردم، عامل سرافرازی کشور و شکست دشمنان خواهد بود.
سرلشکر رضایی افزود: حلاوت نمازی که در دیدار اخیر به امامت ایشان نصیبم شد را فراموش نمیکنم.