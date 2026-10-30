دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز از کشف و شناسایی ۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین با تلاش نیرو‌های یگان دسته رزمی شهید شاهدی و پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان اظهار داشت: در پی اقدامات انجام‌شده از سوی نیرو‌های یگان دسته رزمی شهید شاهدی و پلیس مبارزه با مواد مخدر، مقدار ۸ کیلوگرم هروئین کشف و شناسایی شد و در این رابطه دو متهم دستگیر و با صدور قرار قضایی روانه زندان شدند.

دادستان مهریز با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد قاطع با سوداگران مرگ تصریح کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر و برخورد قانونی با عوامل توزیع و انتقال این مواد، با جدیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی در پایان ضمن تأکید بر استمرار اقدامات مقابله‌ای، خاطرنشان کرد: صیانت از امنیت و سلامت جامعه، مستلزم همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول و برخورد قاطع و قانونی با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر است.