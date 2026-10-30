تیم والیبال مقاومت شهرداری تبریز در چارچوب هفته دوم لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های مردان کشور، در سالن توانا شهرداری میزبان نیروی زمینی تهران بود و با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در ست نخست بازی، تدابیر کادر فنی کارساز بود و دریافت خوب، دقت در زدن سرویس و دفاع روی تور عالی، عامل برتری ۲۵ بر ۲۱ مقاومت برابر نیروی زمینی تهران شد.

در ست دوم نیز دفاع خوب مقاومت و ضعف دفاع وسط تیم نیروی زمینی، عامل اصلی برد ۲۵ بر ۱۹ تیم مقاومت شهرداری بود. در این ست حملات مقاومت دقیق و موثر اجرا شد.

در ست سوم، نیروی زمینی با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید اما در ست چهارم مقاومت شهرداری با نتیجه قاطع ۲۵ بر ۷ به برتری دست یافت و در کل با نتیجه سه بر یک بازی را به پایان رساند.