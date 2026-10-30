گزیده خطبه های نماز جمعه شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد
نماز جمعه شهرها و مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد با حضور مردم همیشه در صحنه استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امنیت منطقه بدون حضور ایران تأمین نمیشود،ضرورت تقویت تابآوری اجتماعی، ارتقای آمادگی دفاعی و شتاببخشی به پیشرفتهای علمی کشور، جایگاه مهم جمهوری اسلامی ایران در معادلات امنیتی منطقه، شناخت سیاستهای قدرتهای سلطهگر و پرهیز از سادهاندیشی در برابر تحولات جهانی از پیامهای ۱۳ آبان،تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید و تعرض دشمن و اهمیت راهبردی تنگه هرمز از جمله مطالب عنوان شده در خطبه های نماز جمعه امروز مناطق مختلف استان بود.