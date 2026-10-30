به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این رویداد در کنار معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری منطقه، بار دیگر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی، جلوگیری از خام‌فروشی، اصلاح قیمت محصول و تقویت زیرساخت‌های گردشگری را به‌عنوان مطالبات اصلی باغداران و فعالان اقتصادی جلفا مطرح کرد.

شهرستان جلفا با برخورداری از حدود ۶۰۰ هکتار باغ انار ۸۲ درصد تولید استان را به خود اختصاص داده و مهم‌ترین کانون تولید این محصول در آذربایجان‌شرقی محسوب می‌شود.