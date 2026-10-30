تیم ملوان بندر انزلی در دیدار با تیم چادرملو اردکان یزد در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی، بازی را با نتیجه ۲ بر یک، به تیم میهمان واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب دیدار هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، دو تیم ملوان بندرانزلی و چادرملوی اردکان یزد از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه امروز هشتم آبان، در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندر انزلی به مصاف هم رفتند که ملوان با حضور بانوان تماشاگر، این بازی را با نتیجه ۲ بر یک مقابل حریف یزدی واگذار کرد.

تک گل ملوان را در این بازی ماهان بهشتی در دقیقه ۷ به ثمر رساند.

ملوان با این شکست و ۱۰ امتیاز، در رده ۱۲ جدول لیگ برتر فوتبال کشور قرار دارد.