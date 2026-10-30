بیش از ۴ هزار واحد مسکونی از مجموع ۲۵ هزار واحد تعهدشده در طرح نهضت ملی مسکن استان البرز، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد؛ برنامه‌ای که بخش عمده آن در شهر جدید مهستان البرز اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، روند تکمیل طرح های نهضت ملی مسکن در استان البرز با هدف افزایش ظرفیت عرضه مسکن و پاسخگویی به مطالبات متقاضیان در حال پیگیری است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بیش از ۴ هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد.

علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن که با حضور محمدمهدی بلوردی، عضو اصلی هیئت‌مدیره شرکت عمران شهرهای جدید، و چاغروندی، معاون فنی و مهندسی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برگزار شد، با تشریح تعهدات استان در این بخش اظهار کرد: البرز در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، مسئولیت احداث ۲۵ هزار واحد مسکونی را بر عهده دارد که بخشی از این واحدها طبق برنامه تا پایان امسال به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به سهم دستگاه‌های اجرایی در تکمیل این پروژه‌ها افزود: از مجموع واحدهای پیش‌بینی‌شده برای افتتاح تا پایان سال، بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد در شهر جدید مهستان با مسئولیت شرکت عمران این شهر و بیش از ۳۸۰ واحد نیز با پیگیری اداره‌کل راه و شهرسازی استان آماده بهره‌برداری می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و شرکت عمران شهرهای جدید، تحقق برنامه‌های تعیین‌شده در حوزه مسکن را از اولویت‌های استان دانست و بر پیگیری روند اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.

صفری همچنین بهره‌برداری از واحدهای پیش‌بینی‌شده را گامی در جهت اجرای تعهدات دولت در تأمین مسکن و پاسخگویی به نیاز متقاضیان عنوان کرد.

بر اساس این برنامه، شهر جدید مهستان با سهم بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد، کانون اصلی بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان البرز تا پایان سال خواهد بود.