دیدار تیم‌های ذوب آهن و استقلال خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر با تساوی به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با تساوی صفر - صفر گل به پایان رسید.

نیمه نخست این بازی کیفیت چندانی نداشت و ضعف دو تیم در طراحی حملات، مانع خلق موقعیت‌های جدی شد. مصدومیت محمدرضا مهدی‌زاده و تعویض اجباری او با علیرضا کرمی در دقیقه ۱۴، مهم‌ترین اتفاق این نیمه بود.

شوت محمد شریفی در دقیقه ۴۱ تنها ضربه جدی به سمت دروازه‌ها بود که قدرت کافی نداشت. در دقیقه ۳+۴۵ نیز عارف رستمی در موقعیتی اتفاقی صاحب توپ شد، اما واکنش به‌موقع نوشی صوفیانی مانع گلزنی او شد.

در نیمه دوم ذوب‌آهن سعی کرد بازی رو به جلویی را به نمایش بگذارد تا با استفاده از امتیاز میزبانی گل زودهنگامی را در آغاز نیمه دوم به ثمر برساند، اما تلاش شاگردان محمد ربیعی راه به جایی نبرد تا اوضاع همجنان برای این تیم کوک نباشد.

ذوب‌آهن با ۹ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده‌بندی قرار دارد و استقلال خوزستان نیز با این تساوی ۱۰ امتیازی شد و در جایگاه چهاردهم جدول رده‌بندی قرار گرفت.