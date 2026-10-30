برداشت پسته از باغ‌های ایلخچی شهرستان اسکو آغاز شد؛ منطقه‌ای در آذربایجان شرقی که با تولید حدود یک‌سوم پسته استان، جایگاه ویژه‌ای در اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر در حاشیه دریاچه ارومیه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، باغداران بخش ایلخچی شهرستان اسکو که این روز‌ها مشغول برداشت دسترنج یک ساله خود هستند سهم بسزایی در اصلاح الگوی کشت این منطقه داشته‌اند.

حدود یک‌سوم پسته آذربایجان شرقی در این منطقه تولید می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه مهم ایلخچی در تولید این محصول است. سطح زیر کشت پسته در استان حدود ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار است که از این میزان هزار و ۲۰۰ هکتار در ایلخچی قرار دارد و ۹۵۰ هکتار آن بارده و ۲۵۰ هکتار غیربارده است.

با توجه به خشکی دریاچه ارومیه در سالهای گذشته و اجرای طرح‌های احیای آن از طریق اصلاح الگوی کشت، کاشت پسته در بخش کشاورزی این منطقه رونق زیادی گرفته است؛ چرا که پسته نسبت به بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر، نیاز آبی کمتر و سودآوری بیشتری دارد.