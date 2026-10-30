حسن یزدانی با برتری ۵ بر ۰ مقابل احمد تاجدینوف روسی‌الاصل بحرین به نشان برنز کشتی آزاد قهرمانی جهان دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسن یزدانی با برتری ۵ بر ۰ مقابل احمد تاجدینوف کشتی گیر روسی‌الاصل بحرین به نشان برنز مسابقات جهانی و یازدهمین مدال رقابت‌های جهانی و المپیک خود دست پیدا کرد.

دیدار‌های فینال و رده بندی روز اول رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان عصر امروز در دو وزن ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، برگزار شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار رده بندی شد.

یزدانی در این مرحله مقابل احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.