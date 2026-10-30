به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پیکر مرحوم محمد صفایی پدر شهید غفار صفایی از شهدای دوران دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور جمعی از مردم و اهالی منطقه در روستای سروک تشییع و به خاک سپرده شد.

مرحوم محمد صفایی در ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت و پس از سال‌ها فراق به فرزند شهیدش پیوست.

شهید غفار صفایی متولد ۱۳۴۵ از اهالی روستای سروک بود که در ۱۹ سالگی و در دوران خدمت سربازی در سال ۱۳۶۴ در منطقه استان کردستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مردم قدرشناس با حضور در مراسم تشییع پیکر این پدر صبور را بدرقه کردند تا یاد و خاطره خانواده‌های معظم شهدا بار دیگر در این آیین گرامی داشته شود.