به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه عبری «یدیعوت احارونوت» نوشت: بازار‌های مالی در بورس تل‌آویو روز‌های پرتلاطم و نزولی را سپری می‌کنند؛ به طوری که شاخص کل «TA-۳۵» از زمان برگزاری انتخابات کنست تاکنون نزدیک به ۳.۲ درصد ریزش داشته است.

در معاملات امروز نیز شاخص‌های اصلی بازار با افت چشمگیری مواجه شدند و شاخص بیمه با ۳.۱۳ درصد و شاخص فناوری با ۲.۴۶ درصد کاهش، بیشترین میزان افت را به خود اختصاص دادند. نماد‌های بزرگ فناوری و بیمه نظیر «نووا»، «تاور» و شرکت‌های بیمه‌ای عمده شاهد کاهش‌های سنگین میان ۲ تا ۷ درصدی بودند.