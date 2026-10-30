به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه کربلا مازندران در پیامی فرا رسیدن هفته بسیج دانش‌آموزی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را تبریک گفت.

متن پیام سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا موحد به این شرح است:

دانش‌آموزان بصیر، نوجوانان عاشورایی و طلایه‌داران مکتب مقاومت.

هفته بسیج دانش‌آموزی امسال، در حالی فرا می‌رسد که قلوب ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان، مالامال از حماسه، داغ و حماسه‌آفرینی است. این ایام، یادآور جاودانگی نسلی است که مشق عشق و ایثار را نه در لابه‌لای اوراق کتاب‌ها، که در میدان‌های سرخ نبرد و در مکتب سیدالشهدا (ع) آموخت. روزی که «حسین فهمیده»، آن رهبر سیزده‌ساله، با قلب کوچک، اما اراده‌ای پولادین، سنگر مدرسه را به معراج شهادت پیوند زد تا بر تارک تاریخ حک کند که در قاموس انقلاب اسلامی، سن و سال ملاک بزرگ‌مردی نیست؛ بلکه بصیرت، دشمن‌شناسی و وقت‌شناسی، عیار واقعی مجاهدت است.

دیار علویان و خطه لاله‌خیز مازندران، در این مسیر نورانی همواره پیشگام بوده و سرافراز است که در کارنامه درخشان استکبارستیزی خود، نام پرآوازه ۱۷۱۰ شهید دانش‌آموز را همچون ستارگانی پرفروغ ثبت کرده است؛ شهدایی که دیروز در دفاع مقدس با خون پاک خود الفبای ایستادگی را معنا بخشیدند و امروز روح حماسی آنان در کالبد نسل جدید این سرزمین دمیده شده است.

فرزندان غیور و انقلابی‌ام؛ امروز ما در میانه یک جنگ همه‌جانبه شناختی، ترکیبی و وجودی علیه ایران اسلامی از سوی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب، جعلی و کودک‌کش صهیونیستی قرار داریم. جبهه استکبار که در کارنامه سیاه و ننگین خود، فجایعی، چون جنایت «مدرسه میناب» و به خاک و خون کشیدن غنچه‌های مظلوم و بی‌گناه دانش‌آموز را دارد، گمان می‌کرد با ترور، جنایت و به شهادت رساندن قافله‌سالار مقاومت و همچنین پمپاژ شبانه‌روزی جنگ روانی و رسانه‌ای، می‌تواند اراده ملت ایران و نسل جوان ما را درهم بشکند.

اما زهی خیال باطل! دشمنان کوردل سیلی سختی از بیداری شما خوردند. حماسه‌آفرینی‌های بی‌نظیر و تجمعات شبانه مردم مبعوث‌شده و به‌ویژه حضور پرشور و حماسه‌ساز شما دانش‌آموزان جانفدا و نوجوانان بصیر در طول ۸ ماه گذشته، تمام معادلات جنگ شناختی کاخ سفید و تل‌آویو را به هم ریخت.

شما فرزندان ایران با حضور خستگی‌ناپذیر در میدان‌های دفاع از استقلال میهن و سردادن فریاد خونخواهی امام شهید، به جهانیان ثابت کردید که پرچم استکبارستیزی هرگز بر زمین نخواهد ماند و از هر قطره خون شهدا، هزاران فهمیده دیگر در این مرز و بوم تکثیر می‌شود.

عزیزان من؛ در کنار این حضور میدانی و حماسی، هرگز نباید از وصیت، مطالبه و انتظار دیرین امام شهید و همچنین امام مجاهدمان در خصوص علم‌آموزی، رشد علمی و فتح قله‌های دانش جهان غافل شویم. انتظار اول از نوجوانان و دانش‌آموزان این مرز و بوم، درس خواندن، پژوهش و تلاش بی‌وقفه برای رساندن ایران اسلامی به مرز‌های دانش جهانی است. امروز بزرگ‌ترین خونخواهی و انتقام راهبردی از آمریکا و صهیونیسم، تبدیل کردن هر کلاس درس به یک سنگر تولید علم و قدرت است تا دشمن نتواند با تحریم و فشار، مانع پیشرفت تمدن‌ساز ما شود.

شعار محوری امسال شما، یعنی «می‌فهمیم، می‌سازیم، می‌ایستیم»، دقیق‌ترین منشور عملیاتی دانش‌آموزان بسیجی در این مقطع حساس تاریخی است:

«می‌فهمیم»؛ یعنی در غبار غلیظ جنگ شناختی آمریکا و صهیونیسم، با قطب‌نمای بصیرت، فتنه دشمن را رمزگشایی می‌کنیم و با آگاهی، نقشه شوم بدخواهان برای تضعیف ایران را نقش بر آب می‌سازیم.

«می‌سازیم»؛ یعنی در لبیک به فرمان امام شهید و مجاهدمان، با جهاد علمی، درس خواندن مضاعف و فتح قله‌های دانش و فناوری، ایرانی مقتدر، مستقل و شکست‌ناپذیر بنا می‌کنیم.

«می‌ایستیم»؛ یعنی همان‌گونه که در ۸ ماه گذشته در تجمعات شبانه و میدان‌های خونخواهی و دفاع از استقلال وطن ایستادید، با تأسی به ۱۷۱۰ شهید دانش‌آموز دیار علویان، تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی و افول قطعی آمریکا، پای کار انقلاب و میهن می‌مانیم.

اینجانب ضمن تعظیم به مقام شامخ امام کبیر و امام شهید و شهدای والامقام راه قدس و امنیت، و گرامیداشت یاد ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز کشور و ۱۷۱۰ ستاره پرفروغ دانش‌آموز استان مازندران، فرارسیدن هفته بسیج دانش‌آموزی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به تک‌تک شما دانش‌آموزان بسیجی، فرهنگیان ارجمند و خانواده‌های معظم شهدا تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و ایمان دارم که فردای تاریخ، به دست پرقدرت و فکر خلاق شما رقم خواهد خورد.