زبان صمیمی، اندیشه عمیق و پیوند شعر با زندگی مردم، قیصر امین‌پور را به یکی از اثرگذارترین چهره‌های شعر معاصر ایران و از نام‌آوران شعر انقلاب و دفاع مقدس تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، هم‌زمان با سالروز درگذشت قیصر امین‌پور، کیانوش بتواز، شاعر و فعال ادبی خوزستان، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «صبح البرز» به بررسی جایگاه ادبی و ویژگی‌های شعری این شاعر برجسته پرداخت.

بتواز با اشاره به اینکه قیصر امین‌پور از چهره‌های شاخص شعر معاصر ایران به شمار می‌رود، گفت: آنچه آثار او را در گذر زمان زنده و خواندنی نگاه داشته است، ترکیب زبان ساده و دلنشین با مفاهیم عمیق انسانی و اجتماعی است؛ ویژگی‌ای که شعر او را به مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان، نزدیک کرده است.

وی با اشاره به زندگی و مسیر ادبی این شاعر افزود: قیصر امین‌پور متولد سال ۱۳۳۸ در شهرستان گتوند خوزستان بود و از دهه ۵۰ فعالیت ادبی خود را آغاز کرد. او با وجود قبولی در رشته دامپزشکی در سال ۱۳۵۷، تحصیل در حوزه ادبیات را برگزید و بعدها به یکی از چهره‌های تأثیرگذار شعر انقلاب و دفاع مقدس تبدیل شد.

این فعال ادبی، تنوع قالب‌های شعری، نگاه انسانی، مضامین میهن‌دوستانه و توجه به مفاهیم مقاومت و آرمان‌های انقلاب را از شاخصه‌های آثار امین‌پور دانست و گفت: او توانست در قالب‌هایی همچون غزل، شعر نو و مثنوی، مفاهیم عمیق را با بیانی روان و قابل‌فهم به مخاطب منتقل کند.

بتواز در ادامه به برخی آثار ماندگار این شاعر از جمله «تنفس صبح»، «در کوچه آفتاب»، «طوفان در پرانتز»، «ظهر روز دهم» و «آینه‌های ناگهان» اشاره کرد و افزود: سروده‌هایی مانند «بوی ماه مهر» نیز جایگاه ویژه‌ای در خاطره جمعی دانش‌آموزان و نسل‌های مختلف ایرانی دارند.

وی همچنین برگزاری کنگره سالانه قیصر امین‌پور در زادگاهش، گتوند، را فرصتی برای بازخوانی آثار و اندیشه‌های این شاعر و آشنایی بیشتر نسل نوجوان و جوان با میراث ادبی او دانست.

بتواز در پایان با دعوت از نوجوانان به مطالعه آثار قیصر امین‌پور، بر ماندگاری پیام‌های امید، ایستادگی و سربلندی در سروده‌های این شاعر تأکید کرد.