به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، شیخ یعقوب شمس در خطبه های نمازجمعه با اشاره به پیامد‌های جنگ تحمیلی و تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد کیش، کاهش پرواز‌ها و ورود گردشگران، افزایش فشار بر فعالان اقتصادی را از مهم‌ترین مشکلات کنونی دانست و خواستار تسهیل مقررات و حمایت عملی مسئولان برای حفظ اشتغال و معیشت مردم شد.

او با اشاره به تأثیر تحولات اخیر و شرایط جنگی بر مناطق جنوبی و جزایر خلیج فارس گفت: کیش نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته و کاهش پروازها، تنش‌های منطقه‌ای، کاهش ورود گردشگران و محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی، فشار بیشتری بر کسب‌وکار‌ها وارد کرده است.

شیخ یعقوب شمس، افزود: اقتصاد کیش به رفت‌وآمد و حضور گردشگران وابستگی زیادی دارد و کاهش سفر‌ها تنها یک بخش را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه هتلداران، بازاریان، صیادان، رانندگان، فروشندگان، نیرو‌های خدماتی و خانواده‌های بسیاری با پیامد‌های آن روبه‌رو می‌شوند.

امام جمعه اهل سنت کیش گفت: در وضعیت کنونی، حفظ اشتغال و معیشت مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و مسئولان با رویکردی تسهیل‌گرانه، مسیر فعالیت اقتصادی را برای مردم هموار کنند.

شیخ یعقوب شمس با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه اجرای مقررات، مجوزها، عوارض، مالیات‌ها و تعهدات فعالان اقتصادی گفت: شرایط واقعی کسب‌وکار‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود و مجموعه‌هایی که با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها مواجه‌اند، نباید با موانع اداری و سخت‌گیری‌های غیرضروری روبه‌رو شوند.

او با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد کیش در شرایط کنونی مسئولیت مهمی در حمایت از اقتصاد جزیره دارد، افزود: همه بخش‌های سازمان، از حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تا امور مالی، حقوقی، گمرکی، گردشگری و خدمات شهری، باید شرایط فعالان اقتصادی را در تصمیم‌ها و اقدامات خود در نظر بگیرند.

امام جمعه اهل سنت کیش افزود: حفظ کسب‌وکار‌های موجود و جلوگیری از تعطیلی مشاغل، به اندازه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید اهمیت دارد و گاهی یک تصمیم به‌موقع، صدور سریع مجوز یا رفع یک مانع اداری می‌تواند به ادامه فعالیت یک مجموعه و حفظ معیشت چندین خانواده کمک کند.

او افزود: تسهیل امور به معنای نادیده گرفتن قانون و وظایف نظارتی نیست، بلکه باید با درک شرایط موجود و استفاده از اختیارات قانونی، از سخت‌گیری‌های غیرضروری پرهیز شود.

شیخ یعقوب شمس هماهنگی سازمان منطقه آزاد، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی، بانک‌ها، گمرک و بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: اگرچه همه مشکلات اقتصادی در اختیار مسئولان محلی نیست، اما هر دستگاه می‌تواند در محدوده اختیارات خود برای کاهش فشار بر مردم اقدام کند.

امام جمعه اهل سنت کیش با تأکید بر اینکه مردم بیش از وعده به اقدام عملی نیاز دارند، از فعالان اقتصادی، بازاریان و صاحبان مشاغل نیز خواست در این شرایط با همدلی و مسئولیت‌پذیری در کنار یکدیگر و مردم باشند.

شیخ یعقوب شمس ابراز امیدواری کرد: با همراهی همه بخش‌ها، فعالیت‌های اقتصادی کیش تداوم یابد، اشتغال حفظ شود، فشار بر معیشت مردم کاهش یابد و آرامش و امید به جامعه بازگردد.