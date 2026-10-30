غلامرضا فرخی، ملی‌پوش کشتی فرنگی، پس از کسب نشان طلای جهان در رقابت‌های ۲۰۲۶ آستانه قزاقستان، در فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز مورد استقبال پرشور مردم و مسئولان استانی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم با پیروزی در مسابقه نهایی مقابل نماینده ترکیه، برای دومین سال پیاپی بر سکوی نخست مسابقات قهرمانی جهان ایستاد.

این قهرمان ملی در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ در آستانه قزاقستان، با پیروزی در تمامی مراحل، نشان طلای جهان را از آن خود کرد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز در این مسابقات با کسب چهار نشان طلا، سه نقره و دو برنز، عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.

در آیین استقبال از این قهرمان، مسئولان ارشد استانی، از جمله استاندار فارس، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان، فرماندار شیراز، اعضای شورای اسلامی شهر، نمایندگان سپاه، هیئت‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، هیئت‌های کشتی و ورزش استان و جمعی از پیشکسوتان و مربیان حضور داشتند.

همچنین خانواده قهرمان ملی، برادران و اعضای کادر فنی وی در این مراسم شرکت کردند.

حضور مردم ورزش‌دوست شیراز در فرودگاه شهید دستغیب، نشان‌دهنده قدردانی از موفقیت ارزشمند غلامرضا فرخی و افتخارآفرینی او در عرصه‌های بین‌المللی است.