ارتش یمن برای تامین امنیت جبهه تعز و مناطق اطراف آن در برخی مناطق استان لحج پیشروی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المیادین، یک منبع محلی به این شبکه گفت: ارتش یمن در برخی مناطق استان لحج به پیشروی خود ادامه می‌دهند تا امنیت را در جبهه تعز و مناطق اطراف آن تامین کنند.

این منبع افزود: پیشروی نیرو‌های مسلح یمن با هدف امنیت برخی جبهه‌ها در استان تعز ادامه دارد.

هشدار در منطقه جیزان عربستان

المسیره گزارش داد: رسانه‌های سعودی از صدور هشدار در منطقه جیزان برای آگاه سازی درباره خطر احتمالی خبر دادند.

گلوله باران سعودی در جنوب استان تعز

المیادین گزارش داد: وزارت بهداشت یمن در صنعا اعلام کرد در پی گلوله باران توپخانه‌ای نیرو‌های وابسته به عربستان سعودی علیه شهرستان حیفان در جنوب استان تعز، ۶ غیرنظامی شهید یا زخمی شدند.

یک زخمی بر اثر حملات سعودی در منطقه مسفر

المیادین گزارش داد: وزارت بهداشت یمن در صنعا اعلام کرد که در پی حمله هوایی عربستان سعودی به روستای صفا الرامه در منطقه مسفر، واقع در شهرستان المسراخ در جنوب استان تعز، یک شهروند زخمی شد.