رئیس جمهور در پیامی خطاب به پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، جان‌باختن شماری از شهروندان این کشور در سانحه ریلی را به دولت و ملت اسپانیا تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در پیامی خطاب به پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، جان‌باختن شماری از شهروندان این کشور در سانحه ریلی را به دولت و ملت اسپانیا تسلیت گفت.

رئیس‌جمهور در این پیام با ابراز همدردی نسبت به حادثه برخورد دو قطار مسافربری، برای قربانیان آرامش و رحمت و برای مصدومان شفای سریع و سلامتی از خداوند خواستار شد.

بر اساس این گزارش، این حادثه نزدیک ایستگاه اوردا در استان تولدو، حدود ۱۴۰ کیلومتری جنوب مادرید رخ داد و دست‌کم ۶۸ نفر جان باختند؛ ۵۳ مصدوم نیز همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند و ۵۶ نفر ترخیص شده‌اند.

دو قطار در مسیر پرسرعت مادرید به سویل در حال حرکت بودند و در مجموع ۵۴۴ مسافر داشتند؛ یکی از قطار‌ها از پشت با قطاری که متوقف شده بود برخورد کرد و باعث خارج شدن چند واگن از ریل شد.