به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در آیین تجلیل از پرستاران و کادر درمان شهرستان سرخس با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های درمانی شهرستان افزود: امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مسئولان شهرستان، این اعتبار در کوتاه‌ترین زمان ممکن واریز شود.

نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس برای توسعه خدمات درمانی افزود: با توجه به حجم قابل‌توجه تردد و حضور شبانه‌روزی نیروهای انسانی در محدوده منطقه آزاد، ایجاد یک مرکز درمانی مجهز با قابلیت ارائه خدمات شبانه‌روزی و استقرار پزشک، ضرورتی است که باید با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: نیازهای درمانی در منطقه آزاد سرخس صرفاً به حوادث و سوانح محدود نمی‌شود و در بسیاری از موارد، افراد حاضر در این محدوده به خدمات پزشکی و درمانی نیاز دارند که ارائه آن مستلزم حضور مستمر پزشک و فراهم‌سازی امکانات و زیرساخت‌های لازم است.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی، تجهیزات و ساختار اجرایی مناسب برای راه‌اندازی چنین مرکزی گفت: تحقق این موضوع نیازمند مشارکت و حمایت سازمان منطقه آزاد سرخس است؛ زیرا شبکه بهداشت و درمان به‌تنهایی امکان تأمین تمامی هزینه‌ها و امکانات موردنیاز را ندارد.

نماینده مردم سرخس و فریمان همچنین با اشاره به تغییر ساختار مدیریتی منطقه ویژه اقتصادی به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته به موضوع توسعه خدمات درمانی در این محدوده کمتر توجه شده بود، اما اکنون با شکل‌گیری سازمان مستقل منطقه آزاد و برخورداری آن از اختیارات مدیریتی و مالی، زمینه مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم شده است.



قاضی‌زاده هاشمی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان سازمان منطقه آزاد سرخس و شبکه بهداشت و درمان شهرستان تأکید کرد .