قیمت بیت کوین پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال هک شدن پلتفرم بایننس، بیش از ۴ درصد کاهش یافت و به کمتر از ۷۸ هزار دلار رسید، همچنین طلا هم با کاهش قیمت رو‌به‌رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از الجزیره، قیمت طلا با افت ۲ درصدی به ۳۹۴۴ دلار در هر اونس رسید که پایین‌ترین سطح از نوامبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.

شبکه «الجزیره عربی» گزارش داد، قیمت «بیت کوین» پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال هک شدن پلتفرم» بایننس»، بیش از ۴ درصد کاهش یافت و به کمتر از ۷۸ هزار دلار رسید.

«بلومبرگ» نوشت: پلتفرم بایننس در چارچوب تحقیق درباره یک حادثه امنیتی که به بسته شدن دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد دلار منجر شده است، فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورد.

الجزیره گزارش داد: خسارت شرکت‌های فناوری بیشتر شد و شاخص نزدک ۲.۶ درصد کاهش یافت.