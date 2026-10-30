بیش از ۲ هزار شهروند در روستاهای فرخ‌آباد، زیبادشت و علی‌آباد گونه البرز ، در قالب پویش سلامت علوی و با مشارکت ۴۰ نفر از پزشکان و کادر درمان، خدمات رایگان پزشکی و درمانی دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای ، مرکز البرز ، شجائیان، مجری طرح‌های بنیاد علوی در استان البرز، با اشاره به رویکرد این بنیاد در گسترش خدمات سلامت در مناطق مختلف استان، گفت: توسعه دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات درمانی رایگان با مشارکت گروه‌های جهادی، مسئولان و ظرفیت‌های محلی از اولویت‌های بنیاد علوی است.

وی افزود: این خدمات با محوریت بنیاد علوی و همکاری گروه‌های جهادی پزشکی در روستاهای فرخ‌آباد، زیبادشت کرج ارائه شد و بیش از ۲ هزار شهروند البرزی در قالب پویش «سلامت علوی» و اجرای طرح شهید رئیسی، از خدمات رایگان پزشکی و درمانی گروه‌های جهادی بهره‌مند شدند.

شجائیان افزود: هم‌زمان با اجرای این طرح در فرخ‌آباد و زیبادشت، یک گروه جهادی پزشکی نیز به مدت سه روز در روستای علی‌آباد گونه مستقر شده و خدمات درمانی ارائه می‌کند.

کلوندی، مسئول گروه جهادی پزشکی البرز نیز با اشاره به مشارکت ۴۰ نفر از پزشکان، دانشجویان پزشکی و کادر درمان در این پویش گفت: خدمات تخصصی و عمومی شامل دندانپزشکی، مامایی، چشم‌پزشکی، شنوایی‌سنجی، داروخانه و توزیع رایگان عینک و سمعک به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.