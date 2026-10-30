سنگ‌نگاره‌های تیمره در خمین، به عنوان گنجینه‌ای بی‌نظیر از ردپای زندگی انسان در روزگاران کهن، هزاران سال روایت خاموش را در دل خود جای داده‌اند؛ میراثی گرانبها که امروز همزمان نیازمند رمزگشایی علمی و حفاظت جدی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سنگ‌نگاره‌های تیمره در شهرستان خمین یکی از کهن‌ترین و ارزشمندترین میراث‌های باستانی کشور به شمار می‌رود که همچون موزه‌ای سرزمینی و بی‌سقف، بخشی از تاریخ گمشده و هویت نانوشته بشریت را بر پهنه صخره‌ها به تصویر کشیده است. این آثار که طی هزاران سال دست‌نخورده باقی مانده‌اند، روایتگر زندگی، باورها، آیین‌های شکار و نماد‌های تصویری مردمان دوره‌های مختلف تاریخی و پیش‌تاریخی در این خطه است.

منطقه تیمره با تنوع شگفت‌انگیز نگاره‌های خود، از نقوش حیوانات منقرض‌شده گرفته تا خطوط و علائم رمزی، گواهی روشن بر استمرار حیات و تعامل انسان با طبیعت در طول هزاره‌هاست. با این حال، با وجود اهمیت بی‌بدیل این گنجینه تاریخی، صیانت از آن نیازمند توجه ویژه نهاد‌های مسئول و برنامه‌ریزی مدون است.

کارشناسان میراث فرهنگی بر این باورند که حفاظت از سنگ‌نگاره‌های تیمره در برابر عوامل طبیعی و انسانی و همچنین شتاب‌بخشی به فرآیند‌های پژوهشی و رمزگشایی از این نمادها، گامی حیاتی در جهت صیانت از هویت تاریخی ایران زمین و توسعه گردشگری فرهنگی در استان مرکزی است.