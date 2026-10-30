به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، ترکیب دو تیم ملوان بندر انزلی و چادرملو اردکان ، تیم فوتبال چادرملو اردکان با ثبت دو گل، موفق شد ملوان را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کند.

گل اول چادرملو توسط محمدطاها طباطبایی و گل دوم چادرملو توسط رضا محمودآبادی به ثمر رسید.

چادرملو اردکان با این پیروزی شانزده امتیازی شد و در رده ششم جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفت.